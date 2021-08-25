Москва, 25 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Новым лидером ежегодного рейтинга самых богатых женщин России по версии журнала Forbes стала генеральный директор и основатель российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Рейтинг 25 августа обнародован на сайте издания.

Udmurt.ru Александр Бречалов и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяна Бакальчук

По информации Forbes, на данный момент состояние гендиректора Wildberries оценивается в $13 млрд, при этом оборот интернет-магазина в минувшем году увеличился почти в два раза (на 96%) и стал составлять 437,2 млрд рублей.

Также в тройку наиболее богатых российских женщин вошли бывшая ЗАО «Интеко» Елена Батурина ($1,3 млрд) и Лидия Михайлова со своей семьей ($1,3 млрд), которая является совладелицей ПАО «Группа Черкизово».

При этом на четвертом месте указанного списка дочь совладельца компании «Лукойл» и президента московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна — Екатерина ($900 млн), на пятом — совладелица сети супермаркетов «Светофор» Валентина Шнайдер и ее семья ($650 млн).

Помимо них в десятку самых богатых российский женщин вошли Ольга Белявцева, которая владеет 35% производителя минеральной воды и детского питания «Прогресс» ($600 млн); супруга председателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева — Евгения ($600 млн); Татьяна Ковальчук, вместе с мужем Юрием Ковальчуком контролирующая 32,3% страховой компании «Согаз» ($600 млн); совладелец и основательница группы компаний «Содружество» Наталья Луценко ($600 млн); и бывшая супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева — Елена Рыболовлева ($600 млн).