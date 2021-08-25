Сеул, 25 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск и двух представителей военно-воздушных сил.

Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 47.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1592. Из них 1551 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2155 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 241 439.

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