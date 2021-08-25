Баку, 25 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 24 августа выявили 3583 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 14 508 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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За время пандемии в республике выявили 398 034 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 348 454 человека, в том числе 1644 — за последние сутки. На лечении находятся 42 210 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5370 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2945 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 10 079 тестов. Выздоровевшими медики признали 1027 человек. Скончались 32 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане 18 августа сообщили о 4129 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом. Это был максимальный показатель за 2021 год.