Магадан, 25 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Магаданской области обсудили проект строительства железной дороги от посёлка Нижний Бестях в Якутии до столицы Колымы. Для прокладывания новой ветки выбирают место, один из приоритетных вариантов — строительство вдоль федеральной автодороги «Колыма», пишет 25 августа ИА MagadanMedia.

Строительство железной дороги

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Всего рассматриваются шесть вариантов путей, по которым будут прокладывать новую железную дорогу, два из них названы приоритетными. Помимо строительства новой ветки вдоль трассы «Колыма» также рассматривается место, где раньше проходила дорога через село Томтор в Якутии.

«Основная задача на данном этапе — проработать северный вариант трассы. Варианты рассматриваются по совокупности критериев: грузовая база, инженерная сложность, стоимость и сроки строительства, развитие территории. С учетом этих критериев наиболее предпочтителен вариант № 3 и № 4. Они охватывают больший потенциал грузовой базы, наибольшее количество населения Магаданской области и Якутии», — отметил заместитель генерального директора Института экономики и развития транспорта Максим Лебедев.

Предполагается, что проект новой железной дороги будет сформирован к концу 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовятся реализовать большой логистический проект, суть которого — продолжить железную дорогу из посёлка Нижний Бестях в Якутии до Магадана. Участок между этими населённым пунктами в ближайшее время изучат специалисты.