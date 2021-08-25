Железную дорогу из Якутии в Магадан могут построить вдоль трассы «Колыма»
Магадан, 25 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Магаданской области обсудили проект строительства железной дороги от посёлка Нижний Бестях в Якутии до столицы Колымы. Для прокладывания новой ветки выбирают место, один из приоритетных вариантов — строительство вдоль федеральной автодороги «Колыма», пишет 25 августа ИА MagadanMedia.
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Всего рассматриваются шесть вариантов путей, по которым будут прокладывать новую железную дорогу, два из них названы приоритетными. Помимо строительства новой ветки вдоль трассы «Колыма» также рассматривается место, где раньше проходила дорога через село Томтор в Якутии.
Предполагается, что проект новой железной дороги будет сформирован к концу 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовятся реализовать большой логистический проект, суть которого — продолжить железную дорогу из посёлка Нижний Бестях в Якутии до Магадана. Участок между этими населённым пунктами в ближайшее время изучат специалисты.