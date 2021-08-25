Сухум, 25 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. 123 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 24 августа в ходе 422 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 245 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 41 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 24 570 носителей SARS-CoV-2. Из них 20 307 признаны выздоровевшими, в том числе 262 — за последние сутки. Всего в стране скончались 366 пациентов с диагнозом COVID-19, из которых один — в течение последних суток.

В течение 23 августа в Абхазии выявили 137 новых носителя коронавируса в результате 488 исследований.

Стоит отметить, что в Сухуме на прошлой неделе начал работать мобильный госпиталь Минобороны России. В нём разметили 51 пациента с COVID-19.