Токио, 25 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Специальный подводный тоннель для сброса в океан подвергшейся очистке от радиации воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» построит компания Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 24 августа сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Протяженность объекта составит около 1 км. Он будет находиться недалеко от пятого реактора АЭС. Строительство тоннеля может стартовать в 2022 году при условии одобрения со стороны агентства по ядерному регулированию Японии (NRA).

Авторы идеи считают, что тоннель позволит осуществлять слив очищенной воды в акватории, запрещенной для рыбацкого промысла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии объявили о планах выкупать рыбу, выловленную на северо-востоке страны, где находится префектура Фукусима.