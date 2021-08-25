Вашингтон, 25 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Афганистане, сообщается на сайте Госдепа.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Блинкен поговорил с Чавушоглу, чтобы обсудить наше продолжающееся сотрудничество в Афганистане и наши усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации наших граждан, союзников и партнёров», — сообщили в Госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обменялись взглядами о «тесной координации в Афганистане, в том числе по транзиту тысяч человек из Афганистана через базу ВВС Рамштайн и через другие объекты в Германии».