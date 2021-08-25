Варшава, 25 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В ближайшее время медицинский совет Польши, работающий при правительстве страны, рассмотрит вопрос о целесообразности введения вакцинации от COVID-19, состоящей из трех компонентов препарата, а не из двух, как принято в настоящее время. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

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«В случае положительного решения по данному вопросу, вакцинация из трех компонентов препарата будет установлена для людей, которые в особенной степени подвержены последствиям COVID-19. Речь идет о тех, у кого антитела вырабатываются иначе, чем у здоровых граждан. Например, самые пожилые категории населения, люди с хроническими заболеваниями. Перед началом новой волны пандемии необходимо как можно тщательнее защитить наиболее слабые категории населения», — сказал глава польского минздрава.

Недзельский отметил, что некоторые страны, например, Израиль, Великобритания и США, уже практикуют введение третьей дозы вакцин от COVID-19. Ожидается, что данное решение на уровне ЕС в начале сентября примет и Европейское агентство лекарственных средств.