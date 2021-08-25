Москва, 25 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Количество российских ракетных двигателей РД-180, которые поставлены в США, является достаточным для окончания испытаний пилотируемого корабля Starliner. Об этом 25 августа заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Starliner выводится (в космос — ред.) на ракете Атлас-5, первая ступень которой работает на РД-180. Количество двигателей, закупленных американской стороной, достаточно для проведения испытаний, а также для использования под автоматическую нагрузку», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом до того стало известно о переносе пуска пилотируемого корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) из-за проблем с клапанами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа «Роскосмос» перенес выходы российских космонавтов с МКС в открытый космос со 2 и 8 сентября на 3 и 9 сентября.