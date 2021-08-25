Магаданский ОНФ недоволен тем, как содержат трассу «Колыма» в Якутии
Магадан, 25 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Активисты Народного фронта Магаданской области ездили по федеральной автодороге «Колыма» из Якутии в Магадан и оценили состояние трассы. Общественники считают, что на территории Якутии дорогу содержат плохо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе ОНФ Колымы.
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На участке трассы, которая проходит по территории Якутии и содержится компанией УПРДОР «Вилюй» — участки с дороги с «гребёнкой», торчащими из дорожного покрытия крупными камнями, сильной пылью и песком. На территории Магаданской области трассу содержат лучше, уверены активисты Народного фронта.
По его словам, плохое состояние «Колымы» влияет на экономику и туризм Магаданской области. Магаданские общественники предлагают передать федеральную трассу Якутск-Магадан подрядчику на Колыме — ФКУ ДСД «Дальний Восток».
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на федеральной автодороге «Колыма» водитель грузовика «ГАЗ» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Управлявший автомобилем мужчина находится в больнице.