Магадан, 25 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Активисты Народного фронта Магаданской области ездили по федеральной автодороге «Колыма» из Якутии в Магадан и оценили состояние трассы. Общественники считают, что на территории Якутии дорогу содержат плохо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе ОНФ Колымы.

Страница в Facebook Игоря Ямщикова Подъезды к дачным участкам разбиты

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На участке трассы, которая проходит по территории Якутии и содержится компанией УПРДОР «Вилюй» — участки с дороги с «гребёнкой», торчащими из дорожного покрытия крупными камнями, сильной пылью и песком. На территории Магаданской области трассу содержат лучше, уверены активисты Народного фронта.

«Мы в ОНФ считаем, что единственная автодорога, связывающая Магаданскую область с внешним миром по суше, не должна быть разделена на части. Практика показывает, что якутской компании содержание и ремонт этой дороги не интересны и осуществляются по остаточному принципу. Напротив, магаданская компания показала активную работу на своем участке. При этом, даже если на всем протяжении Магаданской области сделать идеальную трассу, она будет бесполезной из-за плохой части в соседней Якутии. Дальнобойщики не хотят ехать в Магадан из-за убитого состояния на участках, управляемых «Вилюем», — отметил координатор «Дорожной инспекции ОНФ» в Магаданской области Сергей Зеленков.

По его словам, плохое состояние «Колымы» влияет на экономику и туризм Магаданской области. Магаданские общественники предлагают передать федеральную трассу Якутск-Магадан подрядчику на Колыме — ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на федеральной автодороге «Колыма» водитель грузовика «ГАЗ» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Управлявший автомобилем мужчина находится в больнице.