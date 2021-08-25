Варшава, 25 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Вечером 24 августа на склады под Киевом прибыли польские фуры, которые доставили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты от COVID-19. Таким образом Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Polskie Radio.

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Отмечается, что в составе груза были защитные маски, дезинфицирующие средства, медицинские халаты, перчатки, тесты на наличие коронавируса, а также несколько аппаратов искусственной вентиляции легких. Общий вес груза — 127 тонн.

Польская сторона оценила стоимость данного гуманитарного конвоя, в состав которого вошел 21 грузовик, в 18 миллионов злотых (около 4 миллионов евро). Помощь была организована в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках гуманитарной помощи на Украину из Польши уже доставили 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19.