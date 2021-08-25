В Бразилии за сутки выявили свыше 30 тыс. случаев заражения коронавирусом
Бразилиа, 25 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 30,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает минздрав страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»
По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 30 872 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 20 614 866.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 894 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 575 742.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 19 530 843 человека вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 13 103 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.