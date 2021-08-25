Бразилиа, 25 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 30,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает минздрав страны.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 30 872 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 20 614 866.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 894 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 575 742.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 19 530 843 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 13 103 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.