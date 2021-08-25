Кишинёв, 25 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 24 августа выявили 512 случаев заражения коронавирусом в ходе 3979 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 265 258 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 255 724 человека, в том числе 239 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 849 пациентов с COVID-19, из которых 78 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6373 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 314 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 3979 тестов. Выздоровевшими врачи признали 206 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии ухудшается эпидемиологическая обстановка. В течение прошлой недели, согласно данным минздрава, было почти на 70% больше заражений, чем в течение недели с 9 по 15 сентября.