Москва, 25 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. По итогам дня 24 августа нефть марки Brent подорожала на 3,61% до $71,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена повышалась на всех основных сессиях на фоне общего ослабления доллара США, повышенного спроса на рисковые активы, а также новостей из Китая и США.

Спрос на рисковые активы повысил успех Китая в борьбе с распространением нового штамма коронавируса «Дельта». Администрация контроля пищевых продуктов и лекарств США (FDA) полностью одобрила вакцину от коронавируса производства Pfizer-BioNTech.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти за последнюю неделю сократились на 1,622 млн баррелей (прогноз был — 3,2 млн). Запасы бензина упали на 385 тыс. баррелей (прогноз был — 1,5 млн), запасы дистиллятов — на 245 тыс. баррелей (прогноз был — 400 тыс.)

Сегодня, 25 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется снижением и стоит $70,53 (-0,83%). За два дня цена выросла на 9,5%, поэтому текущее падение можно расценить как коррекционное движение.

Спровоцировать покупателей на фиксацию прибыли могло ухудшение ситуации с распространением штамма «Дельта» в развитых странах. Австралия обновила рекордные показатели по числу инфекций. Также растёт число случаев заболевания в Новой Зеландии. Сохраняются высокие показатели заражений в США.

Если сегодня покупатели продолжат рост и превысят отметку $71,90, то внимание можно переключить на уровень $74,30.

Для покупателей это стратегический уровень, на котором можно передохнуть и продолжить восстановление до $78. Успех покупателей будет зависеть от пятничного выступления главы ФРС США Джtерома Пауэлла.

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