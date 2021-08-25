Цена нефти Brent поднялась выше $70 за баррель
Москва, 25 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. По итогам дня 24 августа нефть марки Brent подорожала на 3,61% до $71,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Цена повышалась на всех основных сессиях на фоне общего ослабления доллара США, повышенного спроса на рисковые активы, а также новостей из Китая и США.
Спрос на рисковые активы повысил успех Китая в борьбе с распространением нового штамма коронавируса «Дельта». Администрация контроля пищевых продуктов и лекарств США (FDA) полностью одобрила вакцину от коронавируса производства Pfizer-BioNTech.
Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти за последнюю неделю сократились на 1,622 млн баррелей (прогноз был — 3,2 млн). Запасы бензина упали на 385 тыс. баррелей (прогноз был — 1,5 млн), запасы дистиллятов — на 245 тыс. баррелей (прогноз был — 400 тыс.)
Сегодня, 25 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется снижением и стоит $70,53 (-0,83%). За два дня цена выросла на 9,5%, поэтому текущее падение можно расценить как коррекционное движение.
Спровоцировать покупателей на фиксацию прибыли могло ухудшение ситуации с распространением штамма «Дельта» в развитых странах. Австралия обновила рекордные показатели по числу инфекций. Также растёт число случаев заболевания в Новой Зеландии. Сохраняются высокие показатели заражений в США.
Если сегодня покупатели продолжат рост и превысят отметку $71,90, то внимание можно переключить на уровень $74,30.
Для покупателей это стратегический уровень, на котором можно передохнуть и продолжить восстановление до $78. Успех покупателей будет зависеть от пятничного выступления главы ФРС США Джtерома Пауэлла.
Читайте также: Нефти Brent не удаётся закрепиться за уровень $70