Богота, 25 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 2,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 2467 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 894 702.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 73 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 124 388.

Кроме того, уточняется, что на данный момент в стране 4 725 018 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 2698 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.