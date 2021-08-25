Бишкек, 25 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Бишкеке будет установлен памятник медицинским работникам, которые погибли в результате лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер-министр Жылдыз Бакашова 24 августа на заседании по увековечиванию памяти выдающихся деятелей республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Увековечивание памяти врачей, медсестер и медбратьев, санитаров, отдавших жизнь при исполнении профессионального долга, позволит навсегда запомнить их самоотверженный поступок», — сказала Бакашова на заседании.

Участники заседания пришли к решению установить памятник на аллее ведущего высшего медицинского учебного заведения страны — Киргизской государственной медицинской академии им. Ахунбаева. Сроки возведения мемориала пока были не определены.

Стоит отметить, что в Киргизии за время пандемии зарегистрировали 2498 случаев смерти пациентов с COVID-19. Из них 328 — медицинские работники.