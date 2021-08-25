Москва, 25 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Рубль 24 август открылся ростом и укреплялся к иностранным валютам до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Его укреплению способствовали повышенный спрос на рисковые активы, общее ослабление доллара США, рост цен на нефть, а также налоговый период.

Аппетит к риску на мировых рынках усилился после того, как власти Китая сообщили, что справились с последним всплеском коронавирусной инфекции, вызванным штаммом «Дельта».

Власти КНР начали снимать ранее введенные ограничения. Китайские индексы отреагировали ростом на новость.

Торги по рублю закрылись ростом. Пара доллар/рубль упала на 0,53%, до 73,73 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 86,70 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 101,23 руб.

По итогам торгов нефть марки Brent подорожала на 3,61%, до $71,12. Баррель нефти опять стоит больше $70. Участники рынка проигнорировали рост числа заражений в Азии, но позитивно отреагировали на новость по вакцинам.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в понедельник полностью одобрило вакцину COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech, что может ускорить вакцинацию в США.

На 25 августа приходится пик налоговых выплат компаниями экспортерами. Сегодня в бюджет необходимо будет перечислить НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 августа — налог на прибыль.

Сегодня, 25 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется снижением и стоит $70,66 (-0,65%). За два дня цена выросла на 9,5%, поэтому текущее снижение можно расценить как коррекционное движение.

Сегодня индекс доллара подрос до 93.06. В центре внимания участников рынка остается саммит в Джексон Хоул и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Неизвестно как отреагируют инвесторы на его выступление.

У рубля техническая картина неплохая. Он без рисков может вернуться к уровню 73,51. Если цена на Brent продолжит ралли до $74,20, то по паре доллар/рубль ожидается снижение до 73,25 руб.

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