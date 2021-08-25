Сеул, 25 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Корейская компания Hyundai планирует к 2023 году выпустить городской электрокар, оснащенный электромотором мощностью 100 л. с. Об этом сообщает Auto Express со ссылкой на одного из поставщиков корейской компании BorgWarner.

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BorgWarner заключил с Hyundai договор на поставку электромоторов. Ожидается, что для нового электрического ситикара будет создан блок с интегрированной коробкой передач.

Данное решение позволит высвободить дополнительное место в электрокаре, поскольку, по предварительной информации, длина электрокара итак будет небольшой. Она составит всего 3,7 м.

На одном заряде аккумуляторной батареи новинка сможет проехать 320 км при зарядке примерно до 50% за 30 минут.

Ранее китайская компания Changan представила изображения седана Uni-V, который составит конкуренцию модели Hyundai Elantra.

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