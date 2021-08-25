Кишинёв, 25 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко считает, что государство не должно оплачивать обязательное тестирование на коронавирус учителям, непривитым от COVID-19. Об этом она 24 августа заявила в эфире телеканала Moldova 1.

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Глава минздрава прокомментировала публичное заявление от Федерации профсоюзов образования и науки Молдавии, авторы которого выступили против принудительной вакцинации и призвали оплачивать обязательное тестирование для тех, кто не привился.

«Те, кто говорит о том, что педагоги имеют право на бесплатные тесты, пусть узнают, готовы ли граждане, особенно вакцинированные, поделиться своим «куском», чтобы каждые две недели тестировать учителей за счёт государства», — сказала Немеренко.

Она заявила, что есть другие вопросы, на которые можно потратить бюджетные деньги. Глава минздрава отметила, что стоимость самого дешёвого тестирования на коронавирус в Молдавии составляет 300 леев (около $17) и государство не готово тратить миллионы на то, чтобы тестировать учителей.

Стоит отметить, что с 1 сентября в Молдавии введено положение, которое обязывает всех непривитых учителей сдавать тесты на коронавирус каждые 14 дней. Кроме того, к 1 октября в школах должны пройти полный курс вакцинации 95% сотрудников.