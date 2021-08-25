Тегеран, 25 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. 24 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 103 357, причем 709 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Еще 709 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 103 357», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 40 623 новых случая заражения COVID-19, при этом 5 487 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 993 211 пациентов из общего числа 4 756 394 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Он отметил, что 7 727 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 17 233 661 иранец получили первую дозу вакцины против коронавируса.