Канберра, 25 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Австралии за прошедшие сутки выявили 973 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба австралийского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Сообщается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных пациентов за одни сутки. При этом в течение последней неделе в Австралии трижды обновлялся рекорд по числу заболевших. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на австралийской территории достигло 46 700.

Отмечается, что в столичном регионе Австралии показатель по заболеваемости пока низкий — там за сутки выявили всего девять зараженных коронавирусом. Тем не менее в регионе продолжают действовать строгие карантинные ограничения. Местные власти утверждают, что не будут ослаблять карантин до 2 сентября.