Вашингтон, 25 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Доклад, который был представлен разведсообществом США президенту Джо Байдену по поводу о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, не содержит четких выводов относительно того, появился ли вирус из лаборатории или возник естественным путем. Об этом 24 августа пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей американских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации журналистов, эксперты не смогли прийти к общему заключению, несмотря на значительный объем изученной информации. Источник, на которого ссылается издание, пояснил, разведка США «не оснащена достаточными средствами для подобных исследований».

В Washington Post отметили, что в ближайшее время будет обнародована рассекреченная версия доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа член комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 «просочился» из лаборатории Уханьского института вирусологии и доказательства этому существуют в значительном количестве.