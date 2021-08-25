Веллингтон, 25 августа, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 62 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все эти случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом сейчас в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде числится 198 активных случая заболевания COVID-19, еще 12 приходится на столицу Веллингтон.

«Как уже говорилось, мы не ожидали такого роста числа зараженных. При пиковых значениях прошлого года, в Новой Зеландии не выявляли более 89 зараженных ежедневно», — отметила глава ведомства Эшли Блумфилд.

В настоящее время все зараженные находятся в изоляции под наблюдением врачей. При этом в стране продолжают действовать строгие карантинные ограничения.