Токио, 25 августа, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Тесты на выявление коронавирусной инфекции у двух спортсменов из Параолимпийской деревни в Токио показали положительные результаты, сообщает пресс-служба оргкомитета Параолимпиады.

Эмблема Паралимпийских игр

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Накануне у одного из спортсменов из Параолимпийской деревне выявили коронавирусную инфекцию. Это был первый случай заражение среди участников соревнований на мероприятии. Всего оргкомитет отчитался о 16 случаях инфицирования SARS-CoV-2. При этом 11 из зараженных не проживают в Параолимпийской деревне.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа состоялась церемония открытия Параолимпийских игр в Токио. При этом в церемонии отказалась участвовать новозеландская делегация из-за угрозы заражения SARS-CoV-2.