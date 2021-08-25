Магадан, 25 августа, 2021, 05:55 — ИА Регнум. На федеральной автодороге «Колыма» водитель грузовика «ГАЗ» не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по Магаданской области.

УМВД по Ярославской области Пострадавший грузовик

Читайте также: На трассе М-5 под Челябинском перевернулся грузовик

В ДТП пострадал водитель большегруза, он доставлен в больницу. ЧП произошло на 1995 километре автодороги «Колыма». По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля грузовик опрокинулся на трассе М5 возле Челябинска. Тогда грузовой автомобиль столкнулся с легковым, пострадал один человек.