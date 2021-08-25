Хабаровск, 25 августа, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В Хабаровском крае заболеваемость COVID-19 снижается, но несущественно. За неделю в регионе выявлено 2199 новых случаев инфекции (неделей ранее — 2540), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе правительства края.

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Среди заболевших стало больше людей пожилого возраста. Чаще всего заражаются коронавирусом сотрудники компаний в сфере услуг, торговли, и транспорта, а также офисные работники. 10% от числа инфицированных COVID-19 — дети.

«Второй месяц подряд заболевает порядка 2500 человек еженедельно. Мы немного выходим за плато второй волны коронавирусной инфекции. Пока существенного снижения заболеваемости не видим», — сказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

В ковидных госпиталях региона открыты 1809 мест, 82,59% из них заняты. В данный момент коронавирусом болеют 5 520 жителей края. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 73 008 случаев заболевания COVID-19, погибли 673 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке и Сахалине уже фиксируют снижение количества заражений коронавирусом. В регионах начали сокращать места в ковидных госпиталях.