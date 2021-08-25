Сеул, 25 августа, 2021, 04:20 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2155 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 2114 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что с начала недели резко возросло число пациентов, выявляемых в Южной Корее за одни сутки. Однако центр связывает кратковременное снижение заболеваемости с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 241 439. Также за минувшие сутки в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2237 человек.