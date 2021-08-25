Гуандун, Китай, 25 августа, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Китайские исследователи продемонстрировали, что большее количество зеленых насаждений может снизить частоту близорукости среди учащихся, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

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Поскольку у детей из городских районов вероятность близорукости в 2,6 раза выше, чем у детей из сельских районов, которые живут в более зеленой среде, может существовать потенциальная связь между зелеными насаждениями и близорукостью, говорится в исследовательской статье, недавно опубликованной в журнале Ophthalmology.

Используя китайский спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-2», исследователи из Университета Сунь Ятсена в провинции Гуандун на юге Китая в рамках сотрудничества с 20 китайскими и зарубежными институтами, провели крупномасштабный анализ.

В ходе исследования были собраны данные от 142 865 учащихся в возрасте от шести до девяти лет из 113 школ. Учащиеся были исключены из исследования, если у них в анамнезе было ношение жестких контактных линз, медицинское лечение или заболевание, которое может повлиять на их зрение или изменение зрения.

В качестве меры воздействия зеленых насаждений используется нормализованный разностный индекс растительности (NDVI). Результаты исследования показали, что увеличение NDVI на 0,1 в школе было связано с уменьшением распространенности близорукости в школах на 3,6%.

Для учащихся, не страдающих близорукостью, каждое увеличение NDVI на 0,1 от воздействия зеленого цвета в школе может снизить риск близорукости на 19,8%. Ожидается, что исследование поможет директивным органам разработать стратегии вмешательства, такие как увеличение зеленых насаждений в школах, для улучшения зрительного здоровья детей школьного возраста.