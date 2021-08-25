Москва, 25 августа, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Пациенты после перенесённого заболевания COVID-19 обращаются к врачам с жалобами на проблемы с памятью и другие расстройства нервной системы, сообщила 25 августа журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации от COVID-19 в Петербурге

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«После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность», — сказала она.

По словам Пшеничной, спустя некоторое время неблагоприятные последствия COVID-19 уменьшаются, однако в ряде случаев расстройства проходят в течение нескольких месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наиболее распространенным осложнением после заболевания COVID-19 являются сердечно-сосудистые патологии.