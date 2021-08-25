Токио, 25 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации, действующий из-за распространения коронавируса на части территории Японии, охватит еще восемь префектур страны. Об этом японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура 25 августа в ходе заседания экспертной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Речь идет о префектурах Хиросима, Хоккайдо, Мияги, Айти, Гифу, Миэ, Окаяма и Сига. Режим ЧС на указанных территориях начнет действовать с 27 августа и продлится до 12 сентября. В этот период времени ограничительные меры распространятся на 21 из 47 префектур Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Параолимпийской деревне в японской столице Токио был выявлен первый на Параолимпиаде случай заражения коронавирусом. Носителем SARS-CoV-2 оказался один из спортсменов.