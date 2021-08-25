Пекин, 25 августа, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Китай успешно вывел на запланированную орбиту два экспериментальных спутника, сообщает 24 августа агентство Синьхуа.

Синьхуа РН «Чанчжэн-5»

Разгонный блок «Юаньчжэн-1» («Экспедиция-1») на борту ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 19:15 по пекинскому времени 24 августа с экспериментальными спутниками на борту.

Запуск стал уже 385-й миссией ракет-носителей серии «Чанчжэн». Подробности запуска пока не сообщаются.