Хабаровск, 25 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. В Хабаровском крае начались поиски туристической группы в составе трёх взрослых и ребёнка, пропавшей во время сплава на байдарках по реке Горин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На реке

прокуратура Хабаровского края «Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырёх человек, в том числе несовершеннолетней 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок — 22 августа 2021 года».

В настоящее время в районе предполагаемого нахождения людей организованы поисково-спасательные работы. Прокуратура Солнечного района по факту произошедшего проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане пришлось спасать туристов, которые оказались заблокированными на участке местности возле реки Квартал в Гунибском районе.