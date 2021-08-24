Чикаго, США, 25 августа, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Американские потребители снизили уровень доверия к фармацевтической отрасли до 53%, сообщил 24 августа FiercePharma со ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательской службой Харриса.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Максимальный уровень одобрения деятельность фармкомпаний в США получила в феврале 2021 года — 62%, в мае он снизился до 60%, а в июне до 56%.

«Каждое из этих изменений не так уж и велико, но если вы посмотрите на общую линию тренда с февраля, то это будет продолжающаяся нисходящая тенденция», — прокомментировал полученные результаты управляющий директор Harris Poll Роб Джекилек.

В издании добавили также, что самую низкую поддержку потребители выражали фармотрасли в январе 2020 года. Тогда показатель не превышал 32%.