Вашингтон, 25 августа, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Американские учёные заявляют, что уровень заболеваемости COVID-19 у непривитых граждан примерно в пять раз меньше, чем у привитых. Об этом говорится в докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус. США

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Учёные установили также, что вероятность госпитализации у невакцинированных граждан будет в 29 раз больше, чем у тех, кто прошёл вакцинацию.

Такие выводы специалисты сделали после анализа эпидемиологической ситуации в конце июля 2021 года в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Ранее директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американские власти смогут взять под контроль распространение коронавирусной инфекции к весне 2022 года.