Гавана, 25 августа, 2021, 01:36 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 9907 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу носителей SARS-CoV-2, выявленных за 24 часа на кубинской территории. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Кубе достигло 602 526. Также за 24 августа в республике умерли еще 92 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 4710 человек.

В настоящее время в республике числится 50 371 активный случай заболевания COVID-19. Это также рекордный показатель за все время пандемии. При этом, как отмечают эксперты, рост заболеваемости фиксируется во всех провинциях Кубы.