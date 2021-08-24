Гватемала, 25 августа, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Очередная партия российской вакцины от коронавирусной вакцины «Спутник V» прибыла в Гватемалу, 24 августа сообщило на своей странице в Twitter гватемальское министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Из аэропорта груз направили в Национальный центр биологических препаратов для хранения и последующей передачи медицинским учреждениям республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Гватемале из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса ввели комендантский час в ночное время.