Скопье, 26 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В Северной Македонии уже на протяжении месяца около 500 полицейских ежедневно принимают участие в борьбе с лесными пожарами, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi.

Полицейский на мотоцикле

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Сообщается, что только за последние двое суток были локализованы не менее семи пожаров. К счастью, крупные лесные пожары уже удалось потушить.

Контроль за распространением огня осуществляют полицейские мотоциклетные патрули. Пожары нередко регистрируют в предместьях Скопье, Охрида, около города Манастир.