Приштина, Сербия, 25 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. В посольстве США в Приштине 24 августа опровергли слухи о том, что в вакцине от коронавируса находится что-то, похожее на микрочип.

Микрочип

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На официальной странице посольства в социальной сети Facebook содержится следующее заявление:

Заявление посольства США в Приштине «Содержат ли вакцины от COVID-19 микрочипы? Нет. Вакцины от COVID-19 не содержат микрочипов. Вакцинация проводится ради борьбы с заболеваниями, а не чтобы следить за вашим передвижением. Вакцины стимулируют вашу иммунную систему, чтобы у вас выработались антитела, как будто вы уже переболели. После вакцинации у вас появляется иммунитет к этой болезни, и вам не нужно болеть для его получения. Узнайте больше о составляющих вакцин против COVID-19, авторизованных для использования в США».

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