Москва, 24 августа, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Российское военное ведомство и «Уралвагонзавод» подписали договора на поставку новой партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизацию до их уровня уже имеющихся в ВС РФ танков Т-90, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Танк Т-90 «Прорыв»

Контракт был подписан в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

Детали подписанных контрактов и оговоренное количество танков пока не раскрываются.

«Подписаны государственные контракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, основной боевой танк Т-90М «Прорыв» является последней модификацией танка Т-90 с усиленной защитой, новым башенным модулем, 125-мм танковой пушкой повышенной живучести и точности, дистанционно-управляемой 12,7-мм пулеметной установкой, автоматизированной цифровой системой управления огнем, а также единой системой управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).