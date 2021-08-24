Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 23:54 — ИА Регнум. В клинике гинекологии и акушерства при клиническом центре косовского университета 24 августа сообщили о росте числа беременных женщин, поступивших в клинику с COVID-19.

Greyerbaby Беременность

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на амбулаторном лечении находятся 25 женщин. 10 из них проходят кислородную терапию, двое находятся в тяжелом состоянии. Ни одна из женщин не была привита от коронавируса.

Глава клиники Якуп Исмаили охарактеризовал текущее положение дел как неудовлетворительное и отметил, что для беременных с COVID-19 было открыто второе отделение клиники. Всего на больничном лечении в Косово находятся 902 пациента с COVID-19, из них — 37 — в тяжелом положении, почти 800 проходят кислородную терапию.