Скопье, 24 августа, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Северной Македонии 24 августа в результате исследования 7084 образцов выявили 1210 новых носителей коронавируса. За день умерли 32 носителя вируса. 451 пациент выздоровел.

skeeze Песец

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 170 412 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5 727. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 152 916 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 11 769 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.