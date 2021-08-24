* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 августа, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о введении запрета на вывоз из страны антиквариата и валютных финансовых средств.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Об этом сообщил 24 августа на своей странице в Twitter представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вардак Альханафи.

«Извещаем граждан, что запрещается любое перемещение долларов и предметов старины из Афганистана по суше или по воздуху», — написал Вардак Альханафи.

По его словам, обнаружение и изъятие любого из этих предметов повлечет за собой привлечение к ответственности по закону.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. В то же время представители предыдущей власти сбежали из страны, вывозя с собой большое количество денег и антикварных ценностей.