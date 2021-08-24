Приштина, Сербия, 24 августа, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 24 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 10 848 образцов в крае выявили 1901 носителя коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 433 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

GentiBehrama Призрен, Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 131 927 случаев заражения, 107 999 пациентов уже здоровы. 2356 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 13 из них — 24 августа, что в два раза больше, чем днем ранее. Число активных случаев заражения составляет 21 922.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию. При этом в республике произведено лишь 729 554 инъекции вакцины от коронавируса, 244 235 человек получили две дозы вакцины.