Москва, 24 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Россия обращает внимание на разграбление нефтяных ресурсов Сирии военными США, пытающимися оправдать своё присутствие резолюцией ООН 2254, заявил 24 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война в Сирии

Российский дипломат отметил, что такие попытки США выглядят крайне неуклюже.

«Экономическая ситуация тяжелая, она усугубляется санкциями, а также продолжающимся разграблением сирийской нефти, которая в обход Дамаска открыто вывозится из подконтрольных США нефтеносных районов на северо-востоке Сирии», — напомнил Василий Небензя.

«На этом фоне обратили внимание на неуклюжие попытки американских военных оправдать в публичном пространстве оккупацию США северо-востока и юго-востока Сирии ссылками на резолюцию СБ ООН 2254», — добавил российский дипломат.

Небензя напомнил, что резолюция СБ ООН 2254 призывает к прекращению огня и участию представителей сирийского правительства и оппозиции в переговорах о политическом устройстве страны.

«В документе подтверждается императив уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре из девяти военных баз США в Сирии расположены в районе нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора. Американские военные находятся на территории Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН.