Загреб, 24 августа, 2021, 22:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Хорватии подтверждено 470 новых случаев заражения коронавирусом, три пациента умерли от последствий COVID-19. Об этом 24 августа сообщил Национальный штаб гражданской обороны Хорватии.

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В настоящее время госпитализировано 330 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 44 человека подключено к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в Хорватии от COVID-19 выздоровели 343 человека.

На сегодняшний день вакцину от коронавируса получили 41,9% населения Хорватии.

Напомним, что первый случай коронавирусной инфекции в Хорватии был зарегистрирован 25 февраля 2020 года. До сегодняшнего дня от COVID-19 умерло 8 306 граждан Хорватии, около 360 000 человек переболели этим опасным заболеванием.