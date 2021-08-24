Рим, 24 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум.

Министерство транспорта Италии намерено вернуть в автобусы и трамваи контролеров, заявил во вторник, 24 августа, глава ведомства Энрико Джованнини.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир автобуса в маске

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При этом проверять они должны будут не только билеты, но и соблюдение антикоронавирусных мер: наличие масок, предельное количество людей в автобусе (не более 80% от допустимого), соблюдение санитарной дистанции.

По данным на24 августа, в Италии умерли128 855человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на60(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на6076(днем ранее — на4168). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 494 857 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 325человек(на230 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 600 703человека, что составляет60,77% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).