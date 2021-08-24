Вашингтон, 24 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден не исключает продления срока военной операции в Афганистане за пределы 31 августа, сообщает 24 августа газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

По утверждению издания, такое заявление Байден сделал на онлайн-совещании «Большой семерки».

В частности, президент США по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, но не исключает продления этого срока.

«По словам высокопоставленного представителя администрации, Байден заявил., что он намерен на данный момент вывести американские войска из Афганистана к назначенному им дедлайну 31 августа, сославшись на высокий риск террористического нападения. Но президент заявил, что есть вероятность продления этой операции, заявил представитель», — сообщает газета New York Times.