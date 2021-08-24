* талибов — запрещённая в России организация

Лондон, 24 августа, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Лидеры стран группы G7 требуют от пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасную эвакуацию из страны, а также не предпринимать действий, идущих вразрез с «ценностями G7», заявил 24 августа премьер-министр Британии Борис Джонсон по итогам чрезвычайного онлайн-саммита «Большой семёрки».

Garry Knight Борис Джонсон

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщил Джонсон.

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны гарантировать как до 31 августа, так и после этой даты безопасную эвакуацию всех желающих покинуть Афганистан.

Кроме того, Джонсон заявил, что финансовые ресурсы Афганистана, замороженные в западных банках, будут разморожены в том случае, если афганские девочки смогут получать образование до 18 лет, а производство наркотиков прекратится.

«Это важные вещи, которые мы ценим в G7, они объединяют нас на Западе, за них мы боролись долгие годы в Афганистане и за них люди в Великобритании отдали свои жизни», — заявил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент военные США и их сателлитов, в том числе Британии, контролируют в Афганистане только район аэропорта Кабула.