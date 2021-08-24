Всеволожск, Ленинградская область, 24 августа, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области группа медиков, которых впору назвать оборотнями в белых халатах, вместе с сообщниками за деньги от не желающих вакцинироваться «клиентов» без введения им вакцины выдавала сертификаты о вакцинации от коронавируса и вносила соответствующие сведения в единую государственную систему. Масштабы преступного бизнеса исчислялись миллионами рублей, а сама неиспользованная вакцина уничтожалась.

Вакцинация

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В комитете по здравоохранению Ленинградской области вечером 24 августа уже заявили, что в связи со случившимся служебная проверка будет проведена во всех больницах и пунктах вакцинации Ленобласти. «Комитет по здравоохранению взаимодействует с силовыми структурами. При выявлении нарушений будут приняты жесткие дисциплинарные меры», — сказал глава комздрава Сергей Вылегжанин.

По данным портала 47news, по уголовному делу о поддельной вакцинации задержаны пять медиков. Дело возбуждено по редкой статье УК о «сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

По данным источника, стоимость «услуги» по получению сертификата о вакцинации без прививки составляла 12 тыс. рублей. За эти деньги злоумышленники вводили данные «клиента» в «Единую информационную систему в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ) с отметкой о прививке препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

В преступную группу входили посредники, подыскивавшие «клиентов», и несколько медиков, в том числе руководитель контакт-центра консультативной помощи по вопросам COVID-19 Татьяна Этманова и муниципальный депутат. «Группа могла получать за день 1,2 млн рублей или 36 млн в месяц», — отмечает 47 news.

В тайниках у задержанных обнаружено около 600 ампул «Спутника V», предназначенных для уничтожения. Этманова задержана следствием, остальные отпущены под подписку о невыезде. Фигуранты активно дают показания.