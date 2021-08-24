Рим, 24 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Если число вакцинированных от коронавируса в Италии не достигнет 80%, прививки должны будут стать обязательными, заявил во вторник, 24 августа, министр по делам госуправления Ренато Брунетта.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Всегда есть некоторая доля граждан, которые не хотят прививаться, однако если доля эта будет слишком значительной, придется перейти к принудительным мерам, иначе данные граждане будут подвергать серьезному риску всех остальных, отметил министр.

По данным на24 августа, в Италии умерли128 855человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на60(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на6076(днем ранее — на4168). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 494 857 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 325человек(на230 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 600 703человека, что составляет60,77% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.